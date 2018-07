POL-OS: Osnabrück: Nötigung durch Motorradfahrer

Osnabrück (ots) - Am vergangenen Freitag ist es an der Narupstraße zu einer Nötigung durch zwei Motorradfahrer gekommen. Ein Pkw stand gegen 18.50 Uhr in Höhe der Karmannstraße vor der dortigen Ampel. Als diese auf Grünlicht umsprang, ging es zwei hinter dem Auto stehenden Motorradfahrern offenbar nicht schnell genug voran. Durch wildes Hupen wollten sie den Autofahrer zu einer schnelleren Fahrweise drängen, fuhren dann schließlich links und rechts an dem Wagen vorbei und setzten ihre Fahrt mit voller Beschleunigung in Richtung Schellenbergbrücke fort. Ein Motorradfahrer fuhr dabei geschätzte 200 Meter über den rechtsseitigen Gehweg, auf dem zu diesem Zeitpunkt zum Glück niemand ging. Einer der Biker trug einen Rucksack, an dem das Kennzeichen befestigt war. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541-3272215 entgegen.

