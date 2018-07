POL-OS: Osnabrück - Schwer verletzt nach Motorradunfall

Osnabrück (ots) - Eine 25-jährige Frau wurde als Sozia bei einem Motorradunfall am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr in der Hangstraße in Atter schwer verletzt. Der Fahrer (28 J.) war mit seinem Krad auf dem Robinienweg unterwegs und wollte nach rechts in die Hangstraße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen eine Grundstücksbegrenzung und einen Zaun. Bei dem Unfall wurde die Sozia schwer verletzt, sie wurde zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell