POL-RE: Bottrop/Datteln: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Bottrop

Einen auf der Straße In der Welheimer Mark geparkten schwarzen Hyundai Tucson fuhr ein unbekannte Fahrzeugführer am Mittwoch, in der Zeit von 6.30 bis 15 Uhr, an. Dabei entstand 2.000 Euro Sachschaden am Hyundai. Der Verursacher flüchtete.

Mittwoch, in der Zeit von 8 bis 16.30 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Werkstraße einen geparkten weißen Mazda 3 an und flüchtete. Am Mazda entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr in der Zeit von Montag, 18 Uhr bis Dienstag, 16 Uhr, einen auf der Osterfelder Straße geparkten blauen Nissan Micra an. Der Verursacher flüchtete, trotz eines entstandenen Sachschadens in Höhe von 1.500 Euro.

Donnerstag, in der Zeit von 8 bis 8.30 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Straße Im Johannestal einen geparkten grauen Ford Mondeo an. Das Auto war in einem privaten Carport geparkt. Der Verursacher streifte das geparkte Auto. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Datteln

1.000 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht am Mittwoch auf der Kirchstraße. Hier fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von 10 bis 17 Uhr einen geparkten goldfarbenen Opel Coras an und flüchtete.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

