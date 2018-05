POL-LB: Unfallflucht in Ditzingen und Korntal-Münchingen; Verkehrsunfall in Markgröningen; Einbruch in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Ditzingen-Hirschlanden: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Einen Sachschaden von rund 3.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Mercedes-Vito, der zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 14:00 Uhr in der Steinhaldenstraße in Ditzingen-Hirschlanden am Fahrbahnrand geparkt war. Der Verursacher stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen den Mercedes und machte sich anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern, davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, zu melden.

Korntal-Münchingen: Verkehrsunfallflucht

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 500 Euro zu kümmern, machte sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker aus dem Staub, der zwischen Montag 09:00 Uhr und Dienstag 18.50 Uhr einen Audi im Ortsteil Kallenberg beschädigte. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte den Audi, der in der Schwieberdinger Straße am rechten Fahrbandrand in Richtung Stuttgart stand. Während der Unfallaufnahme entdeckten die eingesetzten Beamten gelbe Lackantragungen an dem Audi. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, in Verbindung zu setzen.

Markgröningen: Radfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt musste der Rettungsdienst einen 45-jährigen Radfahrer in ein Krankenhaus bringen, nachdem er am Dienstag gegen 16:05 Uhr in einen Unfall verwickelt war. Der 45-Jährige war mit seinem Rad auf der Kreisstraße 1685 von Unterriexingen kommend in Richtung Oberriexingen unterwegs, als er durch einen nachfolgenden Quad-Lenker überholt wurde. Am Ende des Überholmanövers scherte der 51-jährige Fahrer mutmaßlich zu knapp wieder ein und streifte dabei den Radfahrer. Der 45-Jährige, der einen Helm trug, stürzte in der Folge auf den Asphalt und erlitt schwere Verletzungen. Nach dem Zusammenstoß prallte das Quad noch gegen die rechts verlaufenden Schutzplanken. Es war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Ludwigsburg-Ost: Wohnungseinbruch

Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141/281011, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der am Montag zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Oststraße in Ludwigsburg verübt wurde. Nachdem sich die Täter auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang zu einem Mehrfamilienhaus verschafft hatten, hebelten sie im dritten Stock die Tür zu einer Wohnung auf. Ob anschließend aus der Wohnung etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden wurde auf rund 200 Euro geschätzt.

