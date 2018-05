POL-LB: Fehler beim Fahrstreifenwechsel in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Am Montagabend befuhr ein 49-jähriger BMW-Fahrer gegen 22.30 Uhr den mittleren Fahrstreifen der Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Vor der Auffahrt zur Autobahn wechselt er auf den linken Fahrstreifen und übersieht hierbei den mit überhöhter Geschwindigkeit heranfahrenden 23-Jährigen in seinem BMW. Es kommt zum Zusammenstoß, nach welchem der auf dem linken Fahrstreifen fahrende BWM zudem in die Leitplanke geschoben wird. Bei dem Unfall wird niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme musste die B27 teilweise gesperrt werden, es kam zu geringen Verkehrsstörungen

