POL-LB: Einbruch in Einfamilienhaus in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Nachdem sich am Montag in der Zeit von 12.30 bis 22.40 Uhr ein Einbrecher über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang in ein Einfamilienhaus in der Gregor-Mendel-Straße verschafft hatte, durchsuchte er dort mehrere Räume und flüchtete anschließend mit bislang unbekanntem Diebesgut. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

