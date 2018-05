POL-LB: Leonberg: Polizei sucht Zeugen zu räuberischer Erpressung

Ludwigsburg (ots) - Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Fall von räuberischer Erpressung, der sich am Mittwoch, dem 25. April gegen 21:30 Uhr im Bereich der Glemsbrücke hinter dem Bahnhof Leonberg ereignet hat. Ein 19-Jähriger war seinen Angaben zufolge auf dem Fußweg unterwegs, als er von drei ihm unbekannten jungen Männern angesprochen wurde. Dabei hielt ihm einer der Männer unvermittelt ein Messer an den Hals und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der junge Mann aber kein Geld bei sich hatte, ließen sich die Täter dessen Handy übergeben. Als sie schließlich von ihm abließen, konnte der 19-Jährige flüchten. Bei den Tätern soll es sich jüngere Männer handeln, die dunkle Trainingsanzüge trugen. Derjenige mit dem Messer war etwa 180 cm groß, hatte kurze braune Haare und einen Dreitagebart. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 07031/13-00, in Verbindung zu setzen.

