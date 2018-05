POL-LB: Ludwigsburg: Verpuffung in Müllfahrzeug; Ludwigsburg: Sprinter gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Verpuffung in Müllfahrzeug

Vermutlich durch die Komprimierung von Rundmüll kam es am Montag gegen 09:35 Uhr in einem Müllfahrzeug in der Saarstraße zu einer Verpuffung, bei der sich ein Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens leichte Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant versorgt. Das Müllfahrzeug wurde unterdessen auf das Gelände des Recyclinghofes im Schießtal gefahren, dort entleert und von der Feuerwehr auf Brandherde überprüft. Ein Brand war jedoch nicht entstanden. Ebenso wenig war Sachschaden zu verzeichnen.

Ludwigsburg: Sprinter gestohlen

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstag, 13:00 Uhr bis Montag, 08:30 Uhr einen bei der Jet-Tankstelle in der Steinbeisstraße abgestellten, blauen Mercedes Sprinter mit Ludwigsburger Kennzeichen gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

