POL-LB: Verkehrsunfall in Weil der Stadt

Ludwigsburg (ots) - Weil der Stadt: Vorfahrt missachtet

Einen Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro forderte ein Unfall am Montagmorgen in der Josef-Beyerle-Straße. Ein 23-Jähriger war gegen 07:10 Uhr in einem Opel in Fahrtrichtung Merklinger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Malmsheimer Straße kam von rechts ein 27-Jähriger in einem Mercedes und bog nach rechts in die Josef-Beyerle-Straße ein. Vermutlich übersah er den vorfahrtsberechtigten Opel, so dass er mit ihm zusammen stieß.

