POL-LB: Einbruch in Oberriexingen, Sachbeschädigung in Sachsenheim, Brand in Remseck am Neckar

Ludwigsburg (ots) - Oberriexingen: Einbruch in städtische Einrichtung

Eine städtische Einrichtung in der Ringstraße wurde in Nacht zum Montag von einem Einbrecher heimgesucht. Der Täter hebelte die Eingangstür zum Gebäude auf und entwendete aus dem Innenraum einen Beamer im Wert mehrerer hundert Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145/9327-0, bittet um Hinweise.

Sachsenheim: Vandalen unterwegs

Einen Sachschaden in Höhe von 250 Euro richteten Vandalen an, die zwischen Donnerstag und Sonntag in der Berntalstraße ihr Unwesen trieben. Die Täter zündeten mehrere Sitzgelegenheiten in Form von Holzblöcken und einer Holzbank in der Feuerstelle des Waldkindergartens an. Außerdem verbrannten sie ein Tipi und mehrere Holzscheite. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeiposten Sachsenheim unter Tel. 07147/27406-0.

Remseck am Neckar: Kran in Brand geraten

Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist am Montagmorgen in der Fellbacher Straße ein Kran in Brand geraten. Der entstandene Sachschaden wurde mit 70.000 Euro angegeben. Gegen 08:45 Uhr bemerkte der Kranführer, dass zunächst Rauch aus dem Schaltkasten drang, der kurz darauf in Flammen überging. Daraufhin verqualmte der Kran so stark, dass der Mann ihn verlassen musste. Wegen des starken Winds hatte die Freiwillige Feuerwehr Remseck am Neckar, die mit 31 Einsatzkräften in acht Fahrzeugen an den Brandort ausgerückt war, das Feuer mit erheblichem Aufwand zu bekämpfen. Ein Ausbrennen des Krans war dennoch nicht mehr zu verhindern. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell