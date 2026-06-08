Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehren in Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

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Rendsburg (ots)

Am Montag, 08.06.2026, wurde der Löschzug Gefahrgut des Kreises Rendsburg-Eckenförde und die Freiwillige Feuerwehr Hohenwestedt in den Morgenstunden zu einem Einsatz nach Padenstedt zu einem Gefahrstoff-Einsatz gerufen. Bei einem Feuer auf einem Bauernhof in Padenstedt wurde u.a. ein Container zerstört, wo Gefahrstoffe gelagert wurden. Das Feuer wurde am frühen Morgen durch die Freiwilligen Feuerwehren Padenstedt, Ehndorf und Hohenwestedt gelöscht. Unter Beaufsichtigung der Unteren Wasserbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde wurde das Gefahrgut unter Zuhilfenahme von Chemikalienschutzanzügen (CSA) sicher aufgenommen. Insgesamt wurden bei diesem Einsatz ca. 80 Feuerwehrleute eingesetzt. Über die Ursache des Feuers sowie Schadenshöhe kann keine Angabe gemacht werden.

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