Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0487--Zeugenaufruf nach Überfall auf Spielhalle--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 23.7.26, 1.10 Uhr

Ein vermutlich bewaffneter Täter raubte in der Nacht zu Donnerstag eine Spielhalle in Gröpelingen aus. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 1.10 Uhr betrat der Mann die Spielothek an der Gröpelinger Heerstraße. Er bedrohte eine 54-jährige Kassiererin mit einem Gegenstand, eventuell einem Messer, und verlangte Bargeld. Nachdem die Frau der Aufforderung nachkam, flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung.

Der Räuber soll etwa 1,75 Meter groß und blass gewesen sein, mit schwarzen Haaren. Er war mit einer schwarzen Lederjacke, blauen Jeans, weißen Handschuhen und weißen Schuhen bekleidet. Zur Tatzeit trug er ein weißes Halstuch ins Gesicht gezogen.

Zeugen, die in der Gröpelinger Heerstraße Straße im Umfeld der Spielhalle etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell