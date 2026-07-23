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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0485 --Autodieb legt ungeplanten Powernap ein--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Überseestadt, Cuxhavener Straße
Zeit: 	22.07.26, 13 Uhr

Ein kurzes Nickerchen zur Mittagszeit soll bekanntlich neue Energie bringen. Für einen 45 Jahre alten Autodieb endete der vermeintliche Powernap am Mittwoch in Bremen-Walle allerdings direkt mit einer Begegnung mit der Polizei.

Der Mann hatte sich Zugang zu einer Garage in der Cuxhavener Straße verschafft, in der ein verschlossener Fiat Seicento stand. Mit einer Miniflex öffnete er die Tür und zerlegte anschließend das Zündschloss, um den Wagen kurzzuschließen. Doch der Diebstahl scheiterte an einer leeren Autobatterie - der Kleinwagen sprang nicht an.

Offenbar kostete der erfolglose Versuch mehr Kraft als gedacht: Als der Eigentümer die geöffnete Garage bemerkte und die Polizei alarmierte, fanden die Einsatzkräfte den 45-Jährigen schlafend auf dem Fahrersitz vor.

Bei dem Mann, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand, fanden die Polizisten eine Akku-Miniflex in seiner Bauchtasche sowie ein Klappmesser in seiner Hosentasche. Außerdem stellten sie ein E-Bike sicher, für das er keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte.

Gegen den 45-Jährigen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Seinen Mittagsschlaf wird er so schnell wohl nicht vergessen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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