Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Friedhofsgebäude

Vogelsberg (ots)

Einbruch in Friedhofsgebäude

Alsfeld. Im Zeitraum von Dienstagabend (23.06.), 20 Uhr, bis Mittwochmorgen (24.06.), 6 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Gebäudes auf dem Friedhof im Reibertenröder Weg, indem sie eine Tür gewaltsam aufbrachen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertsachen und entwendeten daraus Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell