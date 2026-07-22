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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0484--Schmuckraub in Walle--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Westend, Calvinstraße
Zeit: 	21.7.26, 15 Uhr

Nach einem Halskettenraub am Dienstagnachmittag im Waller Westend sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 15 Uhr entriss ein bislang unbekannter Täter einer 82 Jahre alten Frau im Bereich der Calvinstraße eine teure Goldkette vom Hals. Dabei versuchte der Räuber auch, ihr das Armband zu entreißen. Als dies misslang, flüchtete der Unbekannte in Richtung Wartburgplatz. Die Frau erlitt eine leichte Schürfwunde.

Der Täter soll mit etwa 1,60 Meter auffallend klein, schlank und ca. 25 Jahre alt gewesen sein. Er trug einen Oberlippenbart und war dunkel gekleidet. Zeugenhinweise gehen jederzeit an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Straßenräuber haben es oft auf Handys, Schmuck, Uhren und Bargeld abgesehen. Die Polizei rät: Bewahren Sie Wertsachen sicher in verschließbaren Innentaschen auf und achten Sie auf Ihren Schmuck sowie wertvolle Uhren. Weitere Tipps: www.Polizei.Bremen.de und www.Polizei-Beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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