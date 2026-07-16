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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0472 --Auseinandersetzung mit Messer--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Aumunder Heerweg
Zeit: 	15.07.2026, 21:05 Uhr

Am Mittwochabend verletzte in Vegesack mutmaßlich ein 49 Jahre alter Mann einen 62-Jährigen durch Messerstiche.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel um kurz nach 21 Uhr eine blutende Person im Aumunder Heerweg beim dortigen Szenetreff auf. Der 62-Jährige gab an, einen Streit zwischen dem 49 Jahre alten Tatverdächtigen und einer weiteren Person schlichten zu wollen. Während der 49-Jährige sich zunächst entfernte, kam er kurze Zeit später zurück und verletzte den 62-Jährigen mit einem Messer im Bereich des Gesichts und am Bein. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, welches er noch am Abend wieder verlassen konnte.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich beim Tatverdächtigen um einen 49 Jahre alten Mann aus dem Obdachlosenmilieu. Die Fahndung nach ihm dauert aktuell an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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