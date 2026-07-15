Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0470 --Mann in Gröpelingen ausgeraubt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Gröpelingen OT Lindenhof, Stapelfeldstraße Zeit: 15.07.2026, 00:45 Uhr

Vier unbekannte Männer raubten einem 56 Jahre alten Mann in Gröpelingen Bargeld, dabei attackierten sie ihn mit einem Messer und schlugen ihn unter anderem mit einer Flasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 00:45 Uhr war der 56-Jährige in der Stapelfeldstraße unterwegs, als sich ihm die vier Männer näherten und ihm zunächst Drogen anboten. Er lehnte ab und wollte weitergehen, als sie Geld forderten und ihn dann umgehend mit Tritten attackierten. Dabei fuchtelte einer der Männer mit einem Messer herum und zerschnitt ihm Teile der Kleidung. Außerdem wurde dem 56-Jährigen eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Anschließend nahmen sie Bargeld aus seiner Tasche und flüchteten in Richtung Depot. Passanten alarmierten Polizei und Rettungskräfte, der 56-Jährige wurde mit Prellungen ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Alle vier waren etwa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und hatten schwarze Hautfarbe. Der Täter mit dem Messer trug einen blauen Trainingsanzug der Marke "Adidas" und hatte einen kurzen Bart und kurze lockige Haare. Der zweite Mann hatte ebenfalls kurze lockige Haare und trug ein dunkles T-Shirt und weiße Turnschuhe. Die beiden anderen Männer konnten nur oberflächlich beschrieben werden, sollen aber ebenfalls kurze lockige Haare gehabt haben und mit dunklen T-Shirts bekleidet gewesen sein. Einer der beiden soll außerdem eine auffällig dicke Goldkette um den Hals getragen haben.

Zeugen, die in der Stapelfeldstraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

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