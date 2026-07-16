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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0471 --Luxusuhr geraubt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Am Deich
Zeit: 	15.07.26, 16.10 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am Mittwochnachmittag in der Bremer Neustadt einen 66 Jahre alten Mann und raubten ihm eine hochwertige Armbanduhr. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 66-Jährige war nach einem Einkauf in der Bremer Innenstadt zu Fuß auf dem Weg zu seinem geparkten Fahrzeug in der Straße Am Deich. Dort näherten sich ihm die beiden Unbekannten von hinten und drückten ihn zu Boden. Anschließend rissen sie ihm eine hochwertige Armbanduhr der Marke Rolex Yacht-Master mit schwarzem Gehäuse und Edelstahlarmband vom Handgelenk. Das Duo flüchtete anschließend auf einem E-Scooter in Richtung Stephanibrücke.

Die beiden Räuber waren jeweils etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatten einen dunklen Teint sowie einen schwarzen Drei-Tage-Bart. Einer trug ein schwarz-weiß kariertes Shirt, schwarze Shorts und einen schwarz-weiß gestreiften Fischerhut. Er sprach Deutsch mit Akzent. Sein Komplize war mit einem blau-weiß gestreiften Shirt sowie einer blau-weiß gestreiften Shorts bekleidet.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dem Ankauf hochwertiger Uhren unbekannter Herkunft. Wer solche Gegenstände erwirbt, kann sich unter Umständen wegen Hehlerei strafbar machen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Uhr geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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