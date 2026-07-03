Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0445 --Polizisten stoppen mit Messer bewaffneten Mann--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, An der Weide Zeit: 02.07.2026, 10:35 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen, der Bundespolizei und Mitarbeiter von Ordnungsamt und DB-Sicherheit stoppten im Rahmen der so genannten Quattro-Streife am Donnerstagmorgen einen 21 Jahre alten Mann in der Nähe des Hauptbahnhofes. Er war zuvor mit gezogenem Cuttermesser herumgelaufen und hatte die Polizisten damit bedroht.

Etwa um 10:35 Uhr wollte die Quattro Streife den 21-Jährigen am Bahnhofsplatz aufgrund von Vorerkenntnissen kontrollieren, woraufhin dieser ein Cuttermesser zog, aufstand und wegging. Die Kräfte stoppten den Mann in der Nähe des Alten Postamtes, dort ging er mehrfach auf sie zu und bedrohte sie. Aus diesem Grund musste ein Polizist der Bundespolizei seine Dienstwaffe ziehen und den Gebrauch androhen. Daraufhin warf der 21-Jährige das Messer weg und ließ sich festnehmen. Verletzt wurde niemand. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht und dort vorläufig zwangsweise untergebracht.

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