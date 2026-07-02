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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0442 --Jugendliche nach Auseinandersetzung mit Messer verletzt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Halmerweg
Zeit: 	01.07.2026, 11.10 Uhr

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen am Mittwochvormittag im Stadtteil Gröpelingen ermittelt die Polizei Bremen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten drei Jugendliche zunächst auf dem Gelände einer Oberschule in einen verbalen Streit. Nach Schulschluss trafen die Beteiligten im Halmerweg erneut aufeinander. Dort eskalierte die Situation zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein 16-Jähriger verletzte dabei zwei 15-Jährige mit einem Cuttermesser. Im weiteren Verlauf wurde der 16-Jährige von den beiden Jugendlichen geschlagen.

Alle drei Beteiligten konnten noch vor Ort angetroffen werden. Ein 15-Jähriger erlitt Schnittverletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Der 16-Jährige sowie der zweite 15-Jährige erlitten oberflächliche Verletzungen, die keine weitergehende ärztliche Behandlung erforderlich machten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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