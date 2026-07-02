Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0443 --Streifenwagen beschädigt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Ostertorsteinweg Zeit: 02.07.2026, 01:25 Uhr

Unbekannte schlugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Heckscheibe eines Streifenwagens ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 01:25 Uhr befand sich die Besatzung eines Streifenwagens aufgrund eines Einsatzes in einer Bar im noch gut frequentierten Ostertorsteinweg. Als die Einsatzkräfte wieder zu ihrem Auto zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Heckscheibe eingeschlagen worden war. Erste Zeugenaussagen ergaben, dass sich zuvor zwei Männer dem Streifenwagen genähert hatten und einer von ihnen eine Bierflasche gegen die Scheibe geworfen hatte. Die Täter konnten lediglich oberflächlich als etwa 170 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben werden. Die Polizisten fertigten eine entsprechende Strafanzeige, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

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