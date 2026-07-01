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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte dringen in Elektrobaufirma ein - Zeugen gesucht

Oettersdorf / Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag, dem 29.06.2026, auf Dienstag, den 30.06.2026, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Elektrobaufirma in der Werner-Seelenbinder-Straße in Oettersdorf ein.

Nachdem sie auf das Firmengelände gelangt waren, befuhren sie dieses mit einem Kleinwagen. Offenbar wurden die Täter während der Tat gestört und traten daraufhin die Flucht an. Dabei kollidierte vermutlich eine Fahrzeugtür des Kleinwagens mit einer Kiste. Es ist daher davon auszugehen, dass der Kleinwagen an einer Tür beschädigt wurde.

Der Einbruch wurde polizeilich aufgenommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Angaben zum möglichen Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder Hinweise zu einem Kleinwagen mit einer frischen Beschädigung an einer Fahrzeugtür geben kann, wird gebeten, sich, unter Angabe des Aktenzeichens: 01628278/2026, bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Tel.: 03663 4310) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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