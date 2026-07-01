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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0441--Mann mit Messer löst Polizeieinsatz aus--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Köhlhorster Straße
Zeit: 	30.6.26, 22.10 Uhr

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann löste am späten Dienstagabend in Blumenthal einen Polizeieinsatz aus. Schnell eintreffende Kräfte konnten ihn widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde niemand.

Anwohner alarmierten über Notruf die Polizei, da der 55-Jährige vor seinem Wohnhaus an der Köhlhorster Straße zunächst in ein fremdes Auto einsteigen wollte. Die Fahrerin und zu Hilfe kommende Passanten konnten dies verhindern und schubsten ihn weg. Daraufhin erschien der Mann mit einem gezückten Messer auf seinem Balkon, warf eine Eisenkette herunter und bedrohte Nachbarn.

Die schnell eintreffenden Polizisten zogen zur Eigensicherung Schusswaffen und Taser. Der 55-Jährige konnte anschließend vorläufig festgenommen werden. Nach einer ärztlichen Begutachtung wurde er zwangsweise in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Auf dem Transport trat, schlug und biss er die Polizisten, verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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