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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0440--Polizei zieht Raser aus dem Verkehr--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Strom, Merkurstraße
Zeit: 	30.6.26, 18.30 Uhr bis 20 Uhr

Dienstagabend führten Einsatzkräfte der spezialisierten Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Merkurstraße im Güterverkehrszentrum durch. Es wurden erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Die Fahrer müssen mit teilweise empfindlichen Bußgeldern und auch Fahrverboten rechnen.

Insgesamt wurden 67 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 50 km/h innerorts wurde der schnellste Pkw mit 124 km/h, der schnellste Laster mit 82 km/h gemessen. Fünf Fahrer erwarten hohe Bußgelder und Fahrverbote.

Die Polizei Bremen wird auch zukünftig stationär und mobil mit Funkstreifenwagen oder Zivilfahrzeugen zielgerichtete Verkehrskontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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