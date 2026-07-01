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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0439 --Radfahrer lebensgefährlich verletzt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Habenhauser Deich
Zeit: 	30.06.26, 8 Uhr

Ein Radfahrer stürzte am Dienstagmorgen in Habenhausen und zog sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu.

Der 36 Jahre alte Mann befuhr mit seinem Rennrad den Habenhauser Deich. Beim Abbiegen in die Wehrstraße verlor er die Kontrolle und stürzte mit dem ungeschützten Kopf auf den Asphalt. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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