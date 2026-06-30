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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0437/26:Zeugenaufruf nach nächtlichem Überfall

Bremen (ots)

Ort: 	Bremen -Neustadt, Huckelriede, Im Grünen Winkel
Zeit: 	27.06.26, 01.30 Uhr

Am vergangenen Wochenende kam es in der Neustadt zu einem gewalttätigen Übergriff gegenüber einer 17 Jahre alten Jugendlichen. Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

In der Nacht vom 26. auf den 27. Juni nutzte die Bremerin um 01.30 Uhr den Bus der Nachtlinie N9 vom Hauptbahnhof Fahrtrichtung Kattenturm. Sie stieg an der Haltestelle Willigstraße aus. Von dort ging sie zu Fuß zur Straße Im Grünen Winkel. Der spätere Verdächtige verließ gemeinsam mit der 17-Jährigen den Bus und folgte ihr. Er fragte sie unterwegs nach dem Weg und rauchte eine Zigarette in ihrem Beisein, so dass auf mögliche Zeugen ein friedfertiger Eindruck entstanden sein könnte. Im weiteren Verlauf stellte er sich ihr dann aber in den Weg, um sie nicht zu ihrer Haustür zu lassen. Als die junge Frau dennoch in das Haus gelangte, schubste der Verdächtige sie und ging die Frau körperlich an, indem er sie würgte. Die 17-Jährige schrie lautstark um Hilfe und alarmierte dadurch ihre Eltern. Der Unbekannte ließ daraufhin von ihr ab und floh.

Die Polizei fragt nun: Wem ist in der Nacht von Freitag aus Samstag im Bus N9 oder im Bereich Huckelriede ein etwa 175-180 cm großer, etwa 35 Jahre alter Mann aufgefallen? Der Verdächtige soll eine normale Statur, dunkle schwarze Haare, einen Vollbart und einen dunklen Teint haben. Er war zum Tatzeitpunkt außerdem dunkel gekleidet. Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Ines Roddewig
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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