Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0421 --Auseinandersetzung in Straßenbahn eskaliert--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben Zeit: 24.06.26, 13 Uhr

Am Mittwochmittag kam es in einer Straßenbahn im Ortsteil Ostertor zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Verlauf des Geschehens wurden drei Beteiligte verletzt, einer davon lebensgefährlich.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich in der gut besetzten Bahn zunächst ein verbaler Streit zwischen zwei 27 und 39 Jahre alten Männern, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Mehrere Fahrgäste versuchten, die Beteiligten zu trennen. Im weiteren Verlauf wurden unter anderem Glasflaschen und andere Gegenstände eingesetzt. Der 39 Jahre alte Mann erlitt dabei lebensgefährliche Schnittverletzungen und musste notoperiert werden, er ist mittlerweile stabil. Der 27-Jährige sowie die Begleiterin des 39-Jährigen, eine 33-jährige Frau, wurden ebenfalls verletzt.

Der 27-Jährige flüchtete zunächst, konnte jedoch wenig später im Bereich der Gertrudenstraße von Einsatzkräften gestellt werden. Er und die 33-Jährige wurden vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei hat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort vorgenommen und Beteiligte vernommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat dauern an. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden.

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