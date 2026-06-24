Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0420 --Mehr als 60 Verstöße gegen das LKW-Überholverbot--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Autobahn 1

Zeit: 23.06.2026, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten am Dienstagmorgen auf der Autobahn 1 Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Überholverbot für LKW durch. Dabei stellten sie in kurzer Zeit zahlreiche Verstöße fest.

Etwa ab 11:00 Uhr hatten die Polizisten ihre Kontrollstelle auf Höhe der Anschlussstelle Hemelingen eingerichtet. Innerhalb von nur einer Stunde stellten sie mehr als 60 Verstöße fest. Zusätzlich befuhren mehrere Motorradfahrer eine Rettungsgasse. Sämtliche Verstöße wurden dokumentiert und werden Bußgelder in Höhe von insgesamt etwa 11.000 Euro nach sich ziehen.

Das Überholverbot für Lkw dient der Sicherheit auf stark befahrenen Autobahnabschnitten - wer es ignoriert, riskiert gefährliche Situationen und Unfälle. Die Polizei Bremen wird weiterhin konsequent kontrollieren und mahnt eindringlich: Halten Sie sich an die Verkehrsregeln - für Ihre Sicherheit und die aller anderen Verkehrsteilnehmer!

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell