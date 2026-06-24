PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0419 --Conni geht baden--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremerhaven, Container Terminal Bremerhaven, Senator-Borttscheller-Straße
Zeit: 	23.06.2026, 17.15 Uhr

Am Dienstagabend fiel bei Lade- und Löscharbeiten an der Stromkaje in Bremerhaven ein Container in die Weser.

Nach bisherigen Erkenntnissen löste sich aus bislang ungeklärter Ursache die Verriegelung am sogenannten Spreader einer Containerbrücke. Der Container fiel zunächst auf einen darunter befindlichen Container und kippte anschließend vom Deck eines Frachtschiffes in die Weser.

Da der leere Container zunächst an der Wasseroberfläche trieb, wurden umgehend Bergungsmaßnahmen eingeleitet. Aufgrund der Strömung konnte er jedoch nicht unmittelbar geborgen werden. Einsatzkräfte sicherten den Container schließlich im Bereich der Columbuspier, bevor er sank. Er wurde markiert und wird in den kommenden Tagen durch ein Fachunternehmen geborgen.

Für die Schifffahrt besteht derzeit keine Gefahr. Auch Umweltgefahren sind ausgeschlossen, da es sich um einen Leercontainer handelt. Personen wurden nicht verletzt, Sachschäden am Schiff entstanden nicht.

Die Ermittlungen zur Ursache führt die Wasserschutzpolizei Bremen. Nach ersten Erkenntnissen deutet derzeit nichts auf ein vorsätzliches oder vorwerfbares Verhalten hin. Vielmehr wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 09:14

    POL-HB: Nr.: 0418 --Polizei Bremen verhindert mögliche Gefährdungslage--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 23.06.26, 6 Uhr Die Polizei Bremen erhielt vor wenigen Wochen Hinweise auf eine Person, die sich in Bremen aufhalten und Überlegungen zu einem islamistisch motivierten, bewaffneten Angriff auf Polizeiwachen oder Polizeikräfte angestellt haben soll. Daraufhin wurden umgehend umfangreiche Ermittlungen, Erkenntnisanfragen und ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 12:13

    POL-HB: Nr.: 0417 --Bankmitarbeiterin verhindert Schlimmeres--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Weidedamm Zeit: 22.06.2026, 13:00 Uhr Betrüger brachten am Montagnachmittag per Telefon eine 89 Jahre alte Frau aus Findorff dazu, dass sie einen höheren Geldbetrag von der Bank abheben wollte, um ihn den Tätern zu übergeben. Eine Mitarbeiterin reagierte vorbildlich und alarmierte die Polizei. Gegen 13 Uhr meldete sich ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren