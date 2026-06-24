Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0419 --Conni geht baden--

Bremen (ots)

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Ort: Bremerhaven, Container Terminal Bremerhaven, Senator-Borttscheller-Straße Zeit: 23.06.2026, 17.15 Uhr

Am Dienstagabend fiel bei Lade- und Löscharbeiten an der Stromkaje in Bremerhaven ein Container in die Weser.

Nach bisherigen Erkenntnissen löste sich aus bislang ungeklärter Ursache die Verriegelung am sogenannten Spreader einer Containerbrücke. Der Container fiel zunächst auf einen darunter befindlichen Container und kippte anschließend vom Deck eines Frachtschiffes in die Weser.

Da der leere Container zunächst an der Wasseroberfläche trieb, wurden umgehend Bergungsmaßnahmen eingeleitet. Aufgrund der Strömung konnte er jedoch nicht unmittelbar geborgen werden. Einsatzkräfte sicherten den Container schließlich im Bereich der Columbuspier, bevor er sank. Er wurde markiert und wird in den kommenden Tagen durch ein Fachunternehmen geborgen.

Für die Schifffahrt besteht derzeit keine Gefahr. Auch Umweltgefahren sind ausgeschlossen, da es sich um einen Leercontainer handelt. Personen wurden nicht verletzt, Sachschäden am Schiff entstanden nicht.

Die Ermittlungen zur Ursache führt die Wasserschutzpolizei Bremen. Nach ersten Erkenntnissen deutet derzeit nichts auf ein vorsätzliches oder vorwerfbares Verhalten hin. Vielmehr wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

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