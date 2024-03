Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0147--13-Jähriger bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Barkhof, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 11.03.24, 14.20 Uhr

Ein 13-Jähriger hatte am Montagnachmittag in Schwachhausen wohl einen Schutzengel dabei. Der Junge übersah beim Überqueren der Gleise mit seinem Fahrrad eine rote Ampel und stieß mit einer herannahenden Straßenbahn zusammen. Das Fahrrad geriet unter die Bahn und wurde eingeklemmt. Das Kind zog sich nur leichte Verletzungen zu und kam mit dem Schrecken davon. Der Straßenbahnfahrer erlitt ebenfalls einen Schock. Beide wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der Junge bei Rotlicht die Schwachhauser Heerstraße an einer Fußgängerfurt im Bereich der Haltestelle Parkstraße. Zeitgleich fuhr in Richtung Schwachhausen eine Straßenbahn ein. Der 59 Jahre alte Fahrer, der seine Geschwindigkeit schon gedrosselt hatte, klingelte noch laut und bremste ab, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der sichtbar erschrockene 13-Jährige erlitt bei dem Unfall glücklicherweise nur Prellungen und Schürfwunden. Er wurde nach einer Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert. Der Straßenbahnfahrer stand ebenfalls sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Das Überqueren der Straße zählt bei Nicht-Erwachsenen zu den Hauptunfallursachen. Die Polizei appelliert, sich richtig im Straßenverkehr zu verhalten und die Verkehrsregeln zu beachten.

Für alle motorisierten Fahrer gilt: Wenn Sie insbesondere Kinder am Straßenrand sehen, verringern Sie ihre Geschwindigkeit und seien Sie bremsbereit.

