POL-HB: Nr.: 0268 --Polizei sucht Opfer von Raubtat

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Faulenstraße Zeit: 10.04.2021, 23:00 Uhr

Am späten Samstagabend beobachteten Zeugen in Bremen-Mitte einen Raub. Das Opfer entfernte sich nach der Tat. Die Polizei sucht den Geschädigten und weitere Zeugen

Gegen 23:00 Uhr hörten die beiden Zeugen in der Faulenstraße Schreie und sahen einen Mann auf dem Boden liegen und wie zwei Männer um ihn herumstanden. Einer der beiden hatte laut Zeugenaussagen ein Messer in der Hand und forderte die Herausgabe seiner Sachen. Danach seien die beiden Männer in Richtung der Schlachte weggelaufen. Der am Boden liegende Mann sei dann aufgestanden und den beiden hinterhergegangen und sagte, er sei bestohlen worden. Die Zeugen alarmierten die Polizei und gaben eine Täterbeschreibung ab. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten kurze Zeit später in der Nähe zwei 21 und 24 Jahre alte Männer, auf die die Beschreibung passte. Bei ihnen fanden sie Bargeld, ein Handy und ein Messer. Sie wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Geschädigte konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Die Polizei sucht weitere Zeugen der Tat und bittet vor allem diesen Mann, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

