Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senior - Wer hat 82-jährigen Hagener gesehen?

Hagen (ots)

Bereits seit dem 06.07.2026 wird ein 82-jährige Hagener vermisst. Der Mann hat sein gewohntes Umfeld verlassen und ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Die Hagener Kriminalpolizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen und fragt: Wer hat den vermissten Senior gesehen oder kann Angaben zu dessen aktuellem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegengenommen. (rei)

Ein Foto sowie eine Beschreibung des Vermissten finden Sie über folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/210499

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell