POL-HA: Diebstahl in Gewerbegebiet: Diebe entwenden unter anderem dutzende Verkehrsschilder
Hagen-Altenhagen (ots)
In einem Gewerbegebiet in Altenhagen stahlen bislang unbekannte Täter zwischen Samstag (18.07.2026) gegen 16 Uhr und Montag (20.07.2026) gegen 7 Uhr zahlreiche Gegenstände und Materialien von einem Firmengelände. Diese befanden sich auf einer Lagerfläche an der Sedanstraße, die sich im Freien befindet. Unter anderem entwendeten die Diebe dutzende Verkehrsschilder und Warnbaken.
Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf die Täterschaft vor, weshalb sie Zeugen um Hinweise bittet: Wer hat am Wochenende verdächtige Beobachtungen im Bereich Sedanstraße / Plessenstraße oder den umliegenden Bereichen gemacht? Wer kann die Ermittlungen mit sonstigen Hinweisen unterstützen? Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)
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