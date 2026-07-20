Polizei Hagen

POL-HA: Führerschein beschlagnahmt - Hagener fährt alkoholisiert über Rot

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.07.2026) fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Rotlichtverstoß eines 25-jährigen Autofahrers auf. Der Hagener führte trotz einer roten Ampel im Kreuzungsbereich Körnerstraße/Springmannstraße ein Wendemanöver durch. Die Einsatzkräfte hielten den 25-Jährigen gegen 03.50 Uhr in der Springmannstraße an und beabsichtigten, den Rotlichtverstoß zu ahnden. Der Suzukifahrer räumte direkt zu Gesprächsbeginn von sich aus den Konsum alkoholischer Getränke ein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Die Polizeibeamten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmten dessen Führerschein. Zudem untersagten sie ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (rei)

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