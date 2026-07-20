Polizei Hagen

POL-HA: Gestohlenes Handy auf Verkaufsplattform wiederentdeckt - Polizei durchsucht Wohnung

Hagen-Haspe (ots)

Zwei Brüder werden verdächtigt, unter anderem gestohlene Handys auf einer Verkaufsplattform weiterzuverkaufen. Bei einer in Haspe fingierten Handyübergabe am Sonntag (19.07.2026) wurden Polizeibeamte durch eine Zeugin hinzugerufen, die nach erhärteten Hinweisen auf Hehlerei die Wohnung der Tatverdächtigen durchsuchten.

Nach einem vorangegangenen Betrugsdelikt, bei dem das Smartphone eines 22-Jährigen entwendet wurde, wurden augenscheinlich dasselbe Handy sowie ein weiteres Modell auf der Verkaufsplattform angeboten. Eine Angehörige des 22-Jährigen gab vermeintliche Kaufabsichten an und verabredete sich am gestrigen Sonntag mit den Händlern. Dabei schaltete sie im Vorhinein die Polizei ein, die schließlich zu dem Treffen dazustieß. Bei einer Überprüfung der beiden Smartphones stellte sich heraus, dass die Handys als gestohlen gemeldet worden waren.

Die Einsatzkräfte befragten daraufhin den 17-jährigen Verkäufer, der erklärte, dass er die Handys von seinem Bruder erhalten habe und von diesem zum Verkauf aufgefordert worden war. Der 19-jährige Bruder war nicht vor Ort. Im Zuge weiterer Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass sich in der familiären Wohnung des 17-Jährigen weiteres Diebesgut befinden könnte, weshalb eine richterliche Durchsuchung angeordnet wurde. Dabei fanden die Beamten weiteres Diebesgut in Form von Handys und E-Scootern, das sie sicherstellten. Wegen des Verdachts der Hehlerei leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren ein, das nun von der Kriminalpolizei bearbeitet wird. (rst)

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