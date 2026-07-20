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POL-HA: VW-Fahrer weicht Wildschweinen aus und stößt mit Telefonmast und Baum zusammen

POL-HA: VW-Fahrer weicht Wildschweinen aus und stößt mit Telefonmast und Baum zusammen
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Hagen-Haspe (ots)

Am Sonntag (19.07.) war ein Hagener gegen 01.45 Uhr mit einem VW auf der Tückingstraße in Richtung Haspe unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Der 21-Jährige kam von der Fahrbahn ab, touchierte einen Telefonmast und stieß anschließend mit einem Baum zusammen. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei gab der 21-Jährige an, im Kurvenbereich zwei Wildschweine auf der Fahrbahn gesehen zu haben. Er sei nach rechts ausgewichen, um einen Zusammenstoß mit den Wildtieren zu verhindern.

Der 21-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die beiden Männer, die jedoch im Anschluss nicht in ein Krankenhaus gebracht werden wollten. Der beschädigte Baum musste durch die Feuerwehr gefällt werden, da er drohte, auf die Fahrbahn zu stürzen. Ein Abschleppunternehmen barg den stark beschädigten VW. (arn)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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