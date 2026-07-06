Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall mit Motorrad

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend wurden zwei Personen verletzt. Eine davon schwer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 27-jähriger Ford-Fahrer gegen 22:00 Uhr auf der Bundesstraße 3 von der Kreisstraße 9652 kommend in Richtung Wolfartsweier. Auf Höhe der Fiduciastraße wollte er offenbar nach links abbiegen und soll dabei wohl das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben.

In der Folge kollidierte er mit einer entgegenkommenden Motorradfahrerin, woraufhin sie und ihr Sozius stürzten. Die 33-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ihr 27-jähriger Mitfahrer wurde nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte die Frau und den Mann in ein Krankenhaus.

Das Motorrad war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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