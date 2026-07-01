Polizei Hagen

POL-HA: Tochter angeblich schwer erkrankt: Betrüger fordert Seniorin auf, 50.000 Euro zu überweisen

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (30.06.) erhielt eine 83-Jährige gegen 18 Uhr einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann. Dieser gab vor, Mitarbeiter eines Krankenhauses aus Dortmund zu sein. Er berichtete der Seniorin, dass sich ihre Tochter im Krankenhaus befinde und aufgrund einer schweren Krebserkrankung operiert werden müsse. Der Anrufer forderte die Hagenerin auf, 50.000 Euro für die Operation zu überweisen. Als die 83-Jährige ihn aufforderte, dass sie gerne ihre Tochter sprechen würde, hörte sie lediglich ein weinendes Kind am Telefon. Anschließend sei mit den Worten "Wir melden uns nochmal" das Gespräch beendet worden. Die Seniorin erstattete kurz darauf eine Anzeige bei der Polizei. (arn)

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