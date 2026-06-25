PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Raub gesucht - Vierergruppe flüchtet mit Silberschmuck

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwochabend (24.06.2026) raubten Unbekannte einem 34-Jährigen Silberschmuck. Der Geschädigte inserierte den Schmuck zuvor auf einem Verkaufsportal und arrangierte für 19.15 Uhr ein Treffen mit den vier Tatverdächtigen. Während des Verkaufsgesprächs sprühte einer der Männer das Opfer mit Pfefferspray ein und riss diesem eine Tasche mit dem Schmuck gewaltsam aus der Hand. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte die Flüchtigen nicht mehr an. Durch den Angriff verletzten die Vier den Mann aus Ahlen leicht. Ein Zeuge bemerkte das Geschehen und beschrieb die Täter wie folgt: Männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt und ungefähr 170 bis 180 cm groß. Zudem trugen drei von ihnen eine Umhängetasche. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 für Hinweise bei der Polizei zu melden. (rei)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 09:56

    POL-HA: Zwei Männer bei Autounfall leicht verletzt

    Hagen-Wehringhausen (ots) - An der Kreuzung Wehringhauser Straße/Kuhlestraße/L700 kam es am Mittwochabend (24.06.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Hagener leicht verletzten. Gegen 22.25 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit einem Toyota in Richtung Haspe. Als der Mann an der Kreuzung links abbiegen wollte, stieß er mit dem Audi eines 32-jährigen Hageners zusammen, der in Richtung Bahnhofshinterfahrung fuhr. Der ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 13:47

    POL-HA: E-Scooter zu schnell und nicht versichert - Polizeibeamter hält 26-jährigen Mann an

    Hagen-Altenhagen (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle ging einem Beamten der Kradgruppe der Polizei Hagen am Dienstagnachmittag (23.06.2026) ein 26-jähriger Mann ins Netz, der mit einem nicht zulassungsfähigen E-Scooter unterwegs war. Bereits mit dem bloßen Auge fiel dem Polizisten auf, dass der Roller, mit dem der 26-Jährige über die Altenhagener Straße fuhr, zu ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 12:53

    POL-HA: Zu schnell und ohne Fahrerlaubnis an Polizei vorbeigefahren

    Hagen-Haspe (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (24.06.2026) fiel Polizeibeamten ein Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Der 22-Jährige fuhr gegen 01 Uhr auf der Leimstraße mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit an dem Streifenwagen vorbei und beschleunigte im Verlauf immer wieder stark. Während der anschließenden Kontrolle machte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren