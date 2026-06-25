Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Raub gesucht - Vierergruppe flüchtet mit Silberschmuck

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwochabend (24.06.2026) raubten Unbekannte einem 34-Jährigen Silberschmuck. Der Geschädigte inserierte den Schmuck zuvor auf einem Verkaufsportal und arrangierte für 19.15 Uhr ein Treffen mit den vier Tatverdächtigen. Während des Verkaufsgesprächs sprühte einer der Männer das Opfer mit Pfefferspray ein und riss diesem eine Tasche mit dem Schmuck gewaltsam aus der Hand. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte die Flüchtigen nicht mehr an. Durch den Angriff verletzten die Vier den Mann aus Ahlen leicht. Ein Zeuge bemerkte das Geschehen und beschrieb die Täter wie folgt: Männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt und ungefähr 170 bis 180 cm groß. Zudem trugen drei von ihnen eine Umhängetasche. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 für Hinweise bei der Polizei zu melden. (rei)

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