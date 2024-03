Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger bei Unstimmigkeiten im Straßenverkehr verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Als Polizistinnen Montagnachmittag (18.03.) gegen 17.30 Uhr den Graf-von-Galen-Ring befuhren, wurden sie auf eine körperliche Auseinandersitzung aufmerksam. Ein 32-Jähriger hielt bei Eintreffen der Beamtinnen einen 30-Jährigen am Kragen seiner Jacke fest und schrie ihn an. Die Männer trennten sich erst nach mehrfacher, deutlicher Ansprache der Streifenwagenbesatzung. Der verletzte 30-Jährige schilderte, an einer Ampel die Straße überquert zu haben. Etwa auf der Hälfte des Überwegs sei die Ampel auf Rot gesprungen, sodass ihn ein Fahrzeug "angehupt" habe. Er habe sich provoziert gefühlt und in Richtung des Autos gestikuliert. Der Mercedes sei daraufhin an den Fahrbahnrand gefahren. Der 32-Jährige habe ihn festgehalten, ein anderer Mann habe ihm mehrfach mit der geballten Faust in das Gesicht geschlagen. Anschließend sei der andere Mann in unbekannte Richtung davongelaufen.

Der 32-Jährige schilderte hingegen, dass er durch den 30-Jährigen geschlagen und als "Arschloch" beleidigt worden sei. Wem das Auto gehöre, wisse er nicht. Im weiteren Verlauf konnten die Polizistinnen einen 36-Jährigen antreffen, der keine Angaben zur Auseinandersetzung machen wollte. Während der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der 32-Jährige das Auto ohne Fahrerlaubnis führte. Er erhielt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Darüber hinaus fertigten die Polizistinnen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung. Der 30-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. (arn)

