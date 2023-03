Polizei Hagen

POL-HA: Mann lässt sich nicht von Rettungsdienst behandeln und löst Polizeieinsatz aus

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Borsigstraße versuchte eine Rettungswagenbesatzung am Mittwoch (29.03.) gegen 23.30 Uhr einen 23-Jährigen zu behandeln, der sich trotz Schnittverletzungen an der Hand und am Unterarm renitent verhielt. Die Einsatzkräfte riefen die Polizei hinzu. Als die Beamten eintrafen, spuckte der augenscheinlich alkoholisierte Hagener im Rettungswagen herum und zeigte sich unkooperativ. Auch im Krankenhaus zeigte er sich aggressiv und beleidigte andere Personen. Die Polizisten folgten im weiteren Verlauf einer Blutspur, die in Richtung Eugen-Richter-Straße und dann in Richtung Rehstraße führte. Eine Polizistin stellte beim Verfolgen der Blutspur eine beschädigte Hauseingangstür fest. Zudem war an fünf geparkten Autos Blut zu sehen. Es ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon auszugehen, dass der 23-Jährige sich beim Einschlagen der Hauseingangstür Verletzungen zuzog. Was der Mann dort wollte oder was überhaupt vorgefallen ist, ist Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der 23-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (arn)

