Polizei Hagen

POL-HA: Mitarbeiter erkennt Ladendieb wieder

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft in der Lindenbergstraße versuchte ein 27-Jähriger am Montag (08.11.2021) mehrere Energy Drinks zu entwenden. Gegen 12.45 Uhr sah ein Mitarbeiter, wie der Hagener drei Dosen aus einem Regal nahm. Zwei versuchte er in seinen Hosentaschen, eine weitere in seiner Bauchtasche zu verstecken. Der Ladendetektiv war auf den Mann aufmerksam geworden, da er bereits mehrfach als Ladendieb in Erscheinung trat und bereits Hausverbot in dem Supermarkt hat. Kurz vor dem Kassenbereich hielt er den 27-Jährigen auf und verständigte die Polizei. Der Hagener erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell