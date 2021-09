Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210930.2 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub an der Hörnbrücke

Kiel (ots)

Mittwochnachmittag ist es im Bereich der Hörnbrücke zu einem Straßenraub gekommen, bei dem eine Tätergruppe 100 Euro erbeutete. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen konnten bereits ermittelt werden. Einer der drei kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen der Tat.

Nach Angaben des 20 Jahre alten Geschädigten sei dieser gegen 16:10 Uhr von zwei Männern und einer Frau am Hauptausgang des Bahnhofs angesprochen und in ein Gespräch verwickelt worden. In Höhe der Hörnbrücke sei er gefragt worden, ob er einen 100-Euro-Schein wechseln könne.

Nachdem er einer der Personen zwei 50-Euro-Scheine ausgehändigt habe, habe er bemerkt, dass es sich bei dem 100-Euro-Schein um eine Fälschung handle. Als er sein Geld zurückgefordert habe, sei er von den drei Personen massiv bedroht worden. Die Gruppe, die offenbar zu dem Personenkreis gehört, der sich täglich auf dem Bahnhofsvorplatz aufhält, habe aufgrund zahlreicher Passanten von ihm abgelassen und sei in Richtung Gaarden geflüchtet.

Aufgrund der Beschreibung konnte die Polizei die drei mutmaßlichen Tatverdächtigen im Alter von 23, 25 und 44 Jahren bereits ermitteln. Der 23-Jährige konnte am frühen Abend durch Polizeibeamte festgenommen werden. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl bestand. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Nach dem Mittäter und der Mittäterin wird noch gefahndet.

Gesucht werden nun Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall im Zeitraum von 16:10 Uhr bis etwa 16:30 Uhr mitbekommen haben. Insbesondere ein Musiker, der sich zum Zeitpunkt der Tat mit einer Trommel im Bereich der Hörnbrücke aufgehalten haben soll, könnte ein wichtiger Zeuge sein. Dieser Mann sowie andere Passanten werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

