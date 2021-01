Polizei Hagen

POL-HA: Hagener unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf Kleinkraftrad unterwegs

HagenHagen (ots)

Ein 59-Jähriger fiel am Donnerstag (07.01.2021) einer Polizeistreife durch seine Fahrweise mit seinem Kleinkraftrad auf. Gegen 15:30 Uhr hielten die Polizisten den Mann im Bereich des Graf-von-Galen-Rings an, nachdem dieser zuvor mit ausgestreckten Beinen versucht hatte das Gleichgewicht auf seinem Zweirad zu halten. Bei der Kontrolle fiel dann auf, dass der Mann nach Alkohol roch und weitere Auffälligkeiten auch Rückschlüsse auf einen Drogenkonsum zuließen. Auf Nachfrage räumte der Hagener dann ein, dass er ein paar Bier getrunken und einen "Joint" geraucht habe. Dies bestätigten ein im Anschluss durchgeführter Alkohol- und Drogenvortest. Zudem konnte er keinen Führerschein für sein Fahrzeug vorlegen. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte außerdem Heroin in kleinen Mengen aufgefunden werden. Er wurde schließlich zur Blutprobenentnahme durch einen Arzt einer Wache zugeführt, die Drogen sichergestellt und mehrere Anzeigen gegen den Mann gefertigt. (kh)

