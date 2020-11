Polizei Hagen

POL-HA: Strohballen brennen in der Nacht zu Freitag

HagenHagen (ots)

Am Freitag, 13. November, standen kurz nach Mitternacht mehrere, gestapelte Strohballen in der Tückingstraße in Flammen. Ein 35-jähriger Zeuge hatte den Brand bemerkt, als er mit dem Auto in Richtung Haspe gefahren war. Der Mann hat bis auf die brennenden Strohballen jedoch keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Die Löscharbeiten wurden von der Feuerwehr Hagen übernommen. Die Polizei musste die Straße für die Dauer des Einsatzes sperren. Wie es zu dem Brand der Strohballen gekommen ist und ob es sich um eine Brandstiftung handelt, ist Bestandteil der Ermittlungen der Polizei Hagen. (ra)

