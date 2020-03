Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Verletzungen zog sich eine 57-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Karlsruher Vorholzstraße zu. Nach bisherigem Kenntnisstand übersah ein 31-Jähriger, kurz vor 10.00 Uhr, die von links auf dem Radweg kommende Radlerin. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug stürzte die Frau zu Boden und wurde dabei verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die 57-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

