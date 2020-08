Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit Messer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Hagen (ots)

Passanten meldeten am Dienstagabend (04.08.2020) der Polizei in der Feldstraße in Hohenlimburg einen Mann mit einem Messer, der sich wiederholt auf die Fahrbahn legt. Zivilbeamte trafen den 32-Jährigen gegen 21.00 Uhr an und forderten ihn auf, sein Messer auf den Boden zu legen. Dieser Aufforderung kam er zunächst nur sehr zögerlich nach und steckt das Messer im Anschluss wieder in seine Tasche. Es wurde daraufhin versucht, den 32-Jährigen zu fixieren. Hiergegen wehrte dieser sich massiv und versuchte zu flüchten. Letztlich gelang es den 32-Jährigen zu fesseln. Er musste ein paar Stunden im Polizeigewahrsam verbringen. Zudem erhielt er eine Strafanzeige wegen des Widerstandes gegen Polizeibeamte. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommmen. (ts)

