Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall auf der Limitentraße: Autofahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 7. Februar, gegen 09:00 Uhr ist ein 22-jähriger Lamborghini Fahrer aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Der Lamborghini Fahrer befuhr die Limitenstraße aus Richtung Innenstadt in Richtung Odenkirchen und kam in Höhe der Hausnummer 81 von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er frontal mit einem VW Bora zusammen.

Erste Zeugen vor Ort verständigten die Polizei und versorgten die Unfallbeteiligten bis die Rettungskräfte eintrafen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 58-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos schwer verletzt und musste von Rettungskräften der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Fahrer des Lamborghini blieb unverletzt und sein Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme bleibt der Kreuzungsbereich der Limitenstraße/Stresemannstraße/ Gracht gesperrt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Bochum angefordert.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern aktuell noch an. Das Verkehrskommissariat des PP Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die noch nicht namentlich erfasst wurden, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden.

