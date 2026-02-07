PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall auf der Limitentraße: Autofahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 7. Februar, gegen 09:00 Uhr ist ein 22-jähriger Lamborghini Fahrer aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Der Lamborghini Fahrer befuhr die Limitenstraße aus Richtung Innenstadt in Richtung Odenkirchen und kam in Höhe der Hausnummer 81 von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er frontal mit einem VW Bora zusammen.

Erste Zeugen vor Ort verständigten die Polizei und versorgten die Unfallbeteiligten bis die Rettungskräfte eintrafen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 58-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos schwer verletzt und musste von Rettungskräften der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Fahrer des Lamborghini blieb unverletzt und sein Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme bleibt der Kreuzungsbereich der Limitenstraße/Stresemannstraße/ Gracht gesperrt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Bochum angefordert.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern aktuell noch an. Das Verkehrskommissariat des PP Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die noch nicht namentlich erfasst wurden, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Melanie Brandtner
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 14:33

    POL-MG: Verfassungsfeindliche Schmierereien in Windberg: Wer kann Hinweise geben?

    Mönchengladbach (ots) - In den vergangenen Tagen hat mindestens ein unbekannter Täter mehrfach im Stadtteil Windberg mit schwarzer oder weißer Farbe verfassungsfeindliche Symbole an Stromkästen, Glascontainer, Zäune und ähnliches gesprüht. Die Kriminalinspektion Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in den zurückliegenden Tagen rund ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 12:04

    POL-MG: KIA gestohlen - Polizei sucht Hinweise

    Mönchengladbach / Viersen (ots) - Mindestens eine unbekannte Person hat am Donnerstag, 5. Februar, zwischen 5.45 Uhr und 15 Uhr einen Kia Ceed vom Park-and-Ride-Parkplatz an der Kaldenkirchener Straße zwischen Viersen und Mönchengladbach entwendet. Der Kia Ceed aus dem Jahr 2023 hat das amtliche Kennzeichen BM-ES 242. Haben Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht? Oder können Sie Hinweise zum ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 15:44

    POL-MG: 36 Bubbles mit Heroin und Kokain: BAB-Einsatz führt zu Festnahme

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei Mönchengladbach hat am Mittwoch, 4. Februar, wieder zahlreiche Brennpunkte, Angsträume und Beschwerdestellen in der Rheydter Innenstadt überprüft - gemeinsam mit der Bundespolizei und dem Kommunalen Ordnungs- und Servicedienst der Stadt Mönchengladbach. Im Laufe des Einsatzes kontrollierten die Einsatzkräfte verschiedene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren