POL-MG: Frau beschmiert Streifenwagen mit Sprühfarbe

Mönchengladbach (ots) - In der Buslinie 006 ist es am Samstag, 18. Juni, gegen 20 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung gegen einen 14-Jährigen gekommen. Der Junge wurde am Bein mit einem Klappmesser verletzt. Nach Aussage des 14-Jährigen saß er im Bus in Richtung Busbahnhof Mönchengladbach, als er von einem ihm nicht bekannten Jugendlichen angesprochen wurde. Dieser fragte den 14-Jährigen, ob der ihm seinen ...

mehr