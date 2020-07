Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall in Heyden: Pkw erfasst Fußgänger - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 27. Juli, gegen 10 Uhr in Heyden musste ein 19-jähriger Fußgänger in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Mann war im Kreuzungsbereich Oberheydener Straße / Odenkirchener Straße / Unterheydener Straße von einem abbiegenden Pkw vom Typ Mercedes-Benz A 160 erfasst worden, den eine 61-jährige Autofahrerin steuerte.

Der Mann hatte nach dem Unfall zunächst angegeben, keine Verletzungen erlitten zu haben, und sich von der Unfallstelle entfernt; später begab er sich in ärztliche Behandlung. Die Frau hatte die Polizei-Leitstelle angerufen und eine Wache aufgesucht.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ds)

